Galatasaray, Kayserispor'a hazır

İSTANBUL () - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki idmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı kırmızılılar, İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayarak mücadele öncesi kampa girdi.