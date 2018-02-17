Galatasaray, Kasımpaşa'ya hazır

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra koordinasyon ve sürat çalışması yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde altıya üç dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde ise altışarlı üç grup hâlindeki dar alan oyununun ardından sınırlı alanda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, rejenerasyon koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Fernando Reges, önceden planlanan kuvvet, denge ve koordinasyon çalışmalarının son etabını gerçekleştirmek üzere İstanbul'a döndü.

Galatasaray, antrenmanın ardından yarın akşam saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşma için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.