Galatasaray kargoda "sürat"lendi

Serhan TÜRK, İstanbul-, Galatasaray Kulübü Sürat Kargo ile sponsorluk anlaşması yaptı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Galatasaray Kulübü Ticaret ve Mağazacılık Direktörü Ali Öğüdücü ile Sürat Kargo Genel Müdür Yardımcısı Alpay Maden katıldı.

"SÜRAT KARGO GÜÇ KATACAK"

Basın toplantısında konuşan Galatasaray Spor Kulübü Ticaret ve Mağazacılık Direktörü Ali Öğüdücü, "Başta futbol olmak üzere faaliyet gösterdiği tüm branşlarda zirveyi hedefleyen Galatasaray, taraftarına da GSStore ve Galatasaray Mağazacılık ayağıyla ulaşıyor. Bunu özellikle Galatasaray Spor Kulübü Ticaret ve Mağazacılık Direktörü olarak önemsiyorum. GSStore, Galatasaray taraftarına Galatasaray Spor Kulübü'nün dokunduğu nokta... 2 yıl öncesine kadar genel ciromuz içerisinde küçük bir paya sahip olan e-ticaret önemli bir yere geldi. Tam 2 sene öncesinde 3 milyon 600 bin TL civarında olan e-ticaretimiz bugün 12 milyon TL civarında. 15 milyona doğru gidiyor. Hızla büyüyor. Toplam cirodaki payı yüzde 10... E-ticarette en önemli şey ise lojistik ve burada çok iyi partnerlere ihtiyacımız var. Türkiye sektörünün en önemli oyuncuları arasında yer alan Sürat Kargo'nun dinamizmiyle artık Galatasaray markalı ürünlerin Galatasaray'a gönül verenlere daha hızlı ulaşacağını düşünüyorum. Altyapısıyla, dijital anlamdaki gücüyle Sürat Kargo'nun bize güç katacağına inanıyoruz. Galatasaray markasının büyüklüğünün de yeniden yapılanan yeni bir yönetim anlayışıyla yeniden konumlanan Sürat Kargo'ya güç katacağını düşünüyorum. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

"MİLLİ ANLAYIŞLA GÖREV YAPIYORUZ"

Sürat Kargo Genel Müdür Yardımcısı Alpay Maden ise "Türkiye'nin iki büyük markası bir araya geliyor, buluşuyor. Sürat Ailesi için bu çok önemli. 14 yıldır kargo sektöründe olan Sürat Kargo, son 1 yıldır milli anlayışla görev yapıyor. Galatasaray gibi bir değeri taşıyor olmak da Sürat Ailesi olarak çok önemli. 5000 kişilik bir aileden oluşuyoruz. Galatasaray gibi değerli bir marka ile bir araya geliyor olmak milli şirket Sürat Kargo için çok önemli... Sürat Kargo, yaygın hizmet ağıyla, dünden daha çok çalışarak zorlukları kısa zamanda aşan bir şirket. Türkiye'de ilk ve tek özelliğimizi daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Hem ülkemizle hem milletimizle gurur duyuyoruz. Anlaşmanın da her iki tarafa da başarılar getirmesini temenni ediyoruz" dedi.

"KANATLAR SÜRATLENDİ!"

Basın toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Galatasaray Spor Kulübü Ticaret ve Mağazacılık Direktörü Ali Öğüdücü gelen bir soruya "Futbol takımında kanatlarımız süratlendi, Sürat Kargo da buna güç katacak. Anlaşma 1 buçuk yıllık. 2.7 milyon değerinde bir anlaşma" derken; Sürat Kargo Genel Müdür Yardımcısı Alpay Maden de "Son 1 yıldır yenilenen bir şirketiz. İlk adımımız Galatasaray sponsorluğu, bundan sonra bu adımlar devam edecek" temennisinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ali Öğüdücü ve Alpay Maden açıklamalar

-İmza töreni ve detaylar