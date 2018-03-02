Galatasaray, Kardemir Karabükspor maçına hazır

İSTANBUL, ()

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra koordinasyon ve sürat çalışması yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde 10'a 10 pas oyunu oynandı. Ana bölümde ise sınırlı alanda taktiksel oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılı takım, Kardemir Karabükspor karşılaşması için bugün saat 17.30'da özel bir uçuşla Kastamonu'ya hareket edecek. Daha sonra kara yoluyla Karabük'e geçecek olan Galatasaray kafilesi, yarın saat 19.00'da başlayacak mücadele öncesi kampa girecek.

Galatasaray'ın Kardemir Karabükspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, Martin Linnes, Ryan Donk, Bafetimbi Gomis, Hakan Balta, Garry Rodrigues, Fernando Reges, Koray Günter, Iasmin Latovlevici, Yuto Nagatomo, Eray İşcan, Sofiane Feghouli.

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