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Galatasaray kamp için Antalya'ya gitti

Galatasaray Futbol Takımı, lige verilen 6 günlük aradan sonra kamp çalışmaları için bugün İstanbul’dan Antalya’ya gitti. Sarı-Kırmızılı futbolcular, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplandıktan sonra THY’den kiralanan...

Galatasaray kamp için Antalya'ya gitti

Galatasaray Futbol Takımı, lige verilen 6 günlük aradan sonra kamp çalışmaları için bugün İstanbul’dan Antalya’ya gitti. Sarı-Kırmızılı futbolcular, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplandıktan sonra THY’den kiralanan özel bir uçakla kamp çalışmaları için saat 14.30’da Antalya'ya hareket etti.

Antalya Belek'te 4 gün kamp yapacak olan Galatasaray’ın, 8 Ocak Pazar günü özel uçakla Antalya'dan Suudi Arabistan'ın Dammam kentine geçeceği ve burada 9 Ocak Pazartesi günü de El İttifak takımıyla hazırlık maçı oynayacağı bildirildi. Karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönecek olan takımın, çalışmalarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam edeceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Galatasaray gidiş

Faik KAPTAN-Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,()

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