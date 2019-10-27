Galatasaray kafilesi Vodafone Park'a hareket etti

Ata SELÇUK - Ahmet Turhan ALTAY / İSTANBUL,() -

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nden ayrıldı.

Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile noktalayan sarı-kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde maç saatini beklemeye başlamıştı. Sarı-kırmızılı takım, bugün saat 19.00'da başlayacak karşılaşma için tesislerden meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde coşkulu bir şekilde uğurlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Takım otobüsünün tesislerden çıkışı

-Tezahüratlar, meşale yakılması

-Genel detaylar