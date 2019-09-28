Galatasaray kafilesi tesislerden ayrıldı

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray, maçın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'na hareket etmek için tesislerden ayrıldı.

Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile noktalayan sarı-kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde maç saatini beklemeye başlamıştı. Sarı-kırmızılı ekip, bugün saat 20.00'de başlayacak karşılaşma için tesislerden ayrıldı. Galatasaray taraftarları, takımlarını coşkulu bir şekilde meşaleler yakarak stada uğurladı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Takım otobüsünün tesislerden çıkışı

- Genel detaylar



