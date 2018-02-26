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Galatasaray kafilesi Manisa'da 

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, () Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak Galatasaray, Manisa'ya gelerek kalacağı otele yerleşti.  Teleset Mobilya Akhisarspor maçı için İzmir Adnan...

Galatasaray kafilesi Manisa'da 

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, ()

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak Galatasaray, Manisa'ya gelerek kalacağı otele yerleşti. 
Teleset Mobilya Akhisarspor maçı için İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gelen Galatasaray kafilesi daha sonra takım otobüsüyle İzmir'den Manisa'ya geçti. Yunusemre İlçesi'nde kalacağı otele ilk olarak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim gelirken, futbolcular daha sonra takım otobüsüyle otele ulaştı. Otel çevresinde güvenlik önlemi alan polisler, hayranı oldukları futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. 

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Fatih Terim'in ve futbolcuların otele girişinden görüntü
- Polislerin futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirmesinden görüntü
- Genel detaylar

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