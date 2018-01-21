Galatasaray kafilesi Kayseri'de

Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ, ()

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray yarın oynayacağı Kayserispor maçı için Kayseri'ye geldi.

Galatasaray, yarın oynayacağı Kayserispor maçı için saat 22:15'te Kayseri'ye ulaştı. Galatasaraylı taraftarlar takımlarını karşılamak için havalimanında hazır bulundu. Taraftarlar Galatasaraylı futbolcuları tezahüratlarla karşıladı. Takım otobüsüne binen futbolcular ve teknik heyet kalacakları otele geçti. Bu sırada taraftarlar yolda meşaleler yakarak, futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Kayserispor ile Galatasaray arasında yarın oynanacak karşılaşma saat 20:00'de başlayacak.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kafilenin havalimanından çıkış görüntüleri

- Taraftarlardan detaylar

- Genel detaylar