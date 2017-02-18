Galatasaray kafilesi İstanbul’a gitti

Tolga SAĞLAM/TRABZON, () - SPOR Toto Süper Lig’in 21’inci haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray kafilesi, maçın ardından İstanbul’a gitti.
Sarı kırmızılı kafile, güvenlik önlemleri altında Rize’den karayoluyla saat 22.45 sıralarında Trabzon geldi. Trabzon Havalimanı Dış Hatlar giden yolcu bölümüne gelen Galatasaray kafilesini bir grup sarı kırmızılı taraftar karşılayarak futbolcularla fotoğraf çektirdi. Galatasaray kafilesi 23.20'de özel uçakla İstanbul’a hareket etti.
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