Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
MHP'li muhalifler 'hayır' kampanyası için Ankara'da bir araya geldi
MHP'li muhalifler 'Hayır' kampanyası başlattı
THY uçağını tuvaletteki bomba notu yüzünden boşaltıldı
THY uçağı bomba notu yüzünden...
Özlem Tekin'den seçmene çağrı
Özlem Tekin'den seçmene çağrı
Şanlurfa Viranşehir'de patlama; ölü ve yaralılar var
Şanlurfa Viranşehir'de patlama; ölü ve...

Galatasaray kafilesi İstanbul’a gitti

Tolga SAĞLAM/TRABZON, () - SPOR Toto Süper Lig’in 21’inci haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray kafilesi, maçın ardından İstanbul’a gitti. Sarı kırmızılı kafile, güvenlik önlemleri altında...

Galatasaray kafilesi İstanbul’a gitti

Tolga SAĞLAM/TRABZON, () - SPOR Toto Süper Lig’in 21’inci haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray kafilesi, maçın ardından İstanbul’a gitti.
Sarı kırmızılı kafile, güvenlik önlemleri altında Rize’den karayoluyla saat 22.45 sıralarında Trabzon geldi. Trabzon Havalimanı Dış Hatlar giden yolcu bölümüne gelen Galatasaray kafilesini bir grup sarı kırmızılı taraftar karşılayarak futbolcularla fotoğraf çektirdi. Galatasaray kafilesi 23.20'de özel uçakla İstanbul’a hareket etti.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.