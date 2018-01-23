Galatasaray Kadın Voleybol Takımı ikinci galibiyetine uzandı

Galatasaray - Grot Budowlani Lodz: 3-0
İSTANBUL, ()
CEV Şampiyonlar Ligi kadınlar kategorisindeki temsilcilerimizden Galatasaray, D Grubu'nda oynadığı üçüncü maçında Polonya'nın Grot Budowlani Lodz takımını 3-0 mağlup ederek üçüncü maçında ikinci galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılı ekip, TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakadan 25-16, 25-21 ve 25-16'lık setlerle 3-0 galip ayrıldı.
Temsilcimiz, D Grubu'ndaki üçüncü karşılaşmasında, 6 Şubat Salı günü, TSİ 20:00'de, Polonya'nın Grot Budowlani Lodz takımı ile karşılaşacak.