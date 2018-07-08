Galatasaray, İsviçre kampındaki hazırlıklarını sürdürdü

ZÜRİH,()

Galatasaray, İsviçre'nin Zürih kentindeki yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün çift antrenman gerçekleştirdi.

Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanlardan ilki yerel saatle 10.00'da medya mensuplarına açık olarak yapılırken idmanda hareket gelişimi, sürat ve koşu çalışmaları üzerinde duruldu.

Yerel saatle 17.30'daki akşam antrenmanına ise core ve stabilizasyon hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın devam eden bölümünde sınırlı alanda beşe beş pas oyunları yapıldı. Ana bölümde ise sınırlı alanda çift kale taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarına yarın yerel saatle 10.00'da medya mensuplarına kapalı, saat 17.30'da ise medya mensuplarına açık olarak yapacağı antrenmanlarla devam edecek.