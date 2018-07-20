Galatasaray, İsviçre'de son antrenmanını gerçekleştirdi

MONTRÖ, ()

Yeni sezon hazırlıklarını, İsviçre'nin Montrö kentinde devam eden Galatasaray günü çift antrenmanla tamamladı.

Isınma hareketleriyle başlayan akşam antrenmanı beşe iki dar alan oyunu ile devam etti. Çalışmanın ana bölümünde ise Fatih Terim yönetiminde uygulamalı taktik antrenman yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Sarı-Kırmızılı ekipte, Mariano, Serdar Aziz, Ahmet Çalık ve Eren Derdiyok ağrılarından ötürü antrenmanda yer almadı.

Montrö kampındaki antrenman programını tamamlayan Galatasaray Futbol Takımı, yarın İspanya'nın Valencia takımı ile bir hazırlık maçı yapacak. Stade St. Lenonard'daki mücadele, yarın yerel saatle TSİ 18.30'da başlayacak. Sarı-kırmızılılar karşılaşmanın ardından Türkiye'ye dönecek.