Galatasaray İstanbul'a gitti

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, maçın ardından İstanbul'a gitti.
Sarı kırmızılı kafile, güvenlik önlemleri altında Rize'den karayoluyla saat 22.45 sıralarında Trabzon geldi. Trabzon Havalimanı Dış Hatlar giden yolcu bölümüne gelen Galatasaray kafilesini bir grup sarı kırmızılı taraftar karşılayarak futbolcularla fotoğraf çektirdi. Galatasaray kafilesi 23.20'de özel uçakla İstanbul'a hareket etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Galatasaray kafilesinin Trabzon Havalimanı'na gelişi
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HABER: TOLGA SAĞLAM - KAMERA: FATİH TURAN - TRABZON /