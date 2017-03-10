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Galatasaray'ın yeni transferi McCollum sağlık kontrolünden geçti

 Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferi Errick McCollum, Liv Hospital Hastanesi'nde bir dizi sağlık testinden geçti. Errick McCollum sağlık kontrolü sonrası GSTV'ye yaptığı açıklamada, "Buraya geldiğim...

Galatasaray'ın yeni transferi McCollum sağlık kontrolünden geçti

 Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferi Errick McCollum, Liv Hospital Hastanesi'nde bir dizi sağlık testinden geçti.

Errick McCollum sağlık kontrolü sonrası GSTV'ye yaptığı açıklamada, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Eski arkadaşlarımla birlikte oynamak ve onlara katkı vermek istiyorum. Olabildiğince maç kazanmak istiyoruz. Pazar günü derbi var. Daha önce bu tip maçlar oynadım. Taraftar da yanımızda olacak. Elimizden geleni yapıp galip gelmek istiyoruz. Bugünlerde hava yağmurlu ama yeniden burada olmak mutluluk verici. Özellikle yemekleri özledim" diye konuştu.

İSTANBUL / (fotoğraflı)

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