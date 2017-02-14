Galatasaray'ın yeni hocasını tanıyalım

Tudor 8 yıl Juventus forması giydi. Ne öğrendiyse oradan aldı.

Geninde İtalyan ekolu var

Savunmada İtalyan'ların başta gelen Paolo Montero, Lilian Thuram, Ciro Ferrara, , Gianluca Zambrotta, Giorgio Chiellini ve Fabio Cannavaro gibi isimler ile Juventus defasında forma giydi.

Split'te hocalığa başladı, Paok'ta çalışıp, Karabükspor'a geldi, oradan da Cim-Bom'a.Tudor, Lippi, Ancoletti ve Capello gibi teknik adamlar ile de çalıştı.

Araştırma: Sercan SAPANATAN- İSTANBUL, ()-

Galatasaray'da Hollandalı teknik adam Jan Olde Riekerink'in yerine takımın başına getirdiği yeni isim olan Hırvat Teknik Adam Igor Tudor 1978 yılında Split'de doğdu. 1995 yılında profesyonel olarak memleketinin takımı Hajduk Split'de futbola başlayan Tudor, stoper mevkinde gösterdiği başarılı performansın ardından 1998 yılında İtalyan devi Juventus'a transfer oldu. 3 yılını geçirdiği Hajduk Split forması ile 58 maça çıkan Tudor 5'de gol attı.

JUVENTUS KARİYERİ

Hajduk Split'de geçirdiği 3 yılın ardından Juventus'a giden Tudor, futbolculuk kariyerinin en başarılı dönemini burada geçirdi. 2002 yılında ülkesi Hıvatistan'da yılın futbolcusu seçilen Tudor, Siyah-Beyazlı takımın formasını 8 yıl giydi.

Bu dönem boyuncu bir çok ciddi sakatlıklarda geçiren Tudor yinede dünyaca ünlü defans oyuncuları ile partner oldu. Paolo Montero, Mark Luliano, Gianluca Pessotto, Lilian Thuram, Ciro Ferrara, Alessandro Birindelli, Nicola Legrottaglie, Gianluca Zambrotta, Jonathan Zebina, Giorgio Chiellini ve Fabio Cannavaro gibi isimler ile Juventus defasında forma giyen Tudor, Lippi, Ancoletti ve Capello gibi teknik adamlar ile de çalıştı. Juventus'ta toplam 111 maçta forma giyen Tudor 15'de gol attı. Tudor, Juventus ile 2 Serie A şampiyonluğu, 1 Serie B şampiyonluğu , 2'de İtalya Süper Kupası kazandı.

AĞIR SAKATLIK GEÇİRDİ VE 30 YAŞINDA BIRAKTI

2004 yılında geçirdiği ağır sakatlık sonrası 2005 yılında Siena'ya kiralanan Tudor burada geçirdiği 2 yılın ardından İtalya'da yaşanan şike skandalı sonrası küme düşürülen takımı Juventus'a geri döndü. Ancak yaşadığı sakatlıklardan dolayı Juventus'ta forma giyemeyen Tudor, 2007 yılında sözleşmesinin bitişi ile birlikte futbolculuk kariyerine başladığı Hajduk Split'e geri döndü. Ancak bileğinde yaşadığı sakatlık devam ettiği için futbolculuk kariyerine 30 yaş gibi erken bir dönemde son verdi ve jubilesini yaptı.

Tudor her yaş kategorisende formasını giydiği Hirvatistan Milli Takımı ile toplam 55 maça çıktı ve 3 gol kaydetti. 1998 Dünya Kupası'nda 3. olan Hırvat Milli Takımınında parçasıydı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

2009 yılında futbolu bıraktığı Hajduk Split'e teknik direktör Edoardo Reja'nın yardımcısı olarak göreve başlayan Igor Tudor, 2010 yılında Reja'nın Lazio'nun başına geçmesi ile görevinden ayrılmak zorunda kaldı.

2012-2013 sezonunda ise tekrardan Hajduk Split'e geri dönen Hırvat Teknik Adam bu sefer ise U-17 takımın başına getirildi. 2013 Nisan ayında Hajduk Split'in başına Teknik Direktör olarak geçen Tudor takımı ile Hırvatistan Kupasını kazandı. 2015 yılında Şubat ayında Hajduk Split'teki görevinden istifa eden Tudor, yaz döneminde ise Yunanistan Ligi takımlarından PAOK'un başına geçti. 3 yıllık sözleşme imzaladığı PAOK ile istenilen sonuçları alamaması sebebi ile 2016 yılında takımdan ayrıldı ve Türkiye Süper Ligi'ne yükselen Kardemir Karabükspor'un başına geçti. Karabükspor'a özellikle büyük takımlara karşı oynattığı başarılı futbol ile dikkat çeken Hırvat teknik adam toplam 21 maçta 8 galibiyet ,3 beraberlik ve 10'da yenilgi aldı.