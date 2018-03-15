Galatasaray'ın yabancıları, Ülker Stadyumu'na da yabancı!

Sarı kırmızılı takımda Muslera hariç Ülker Stadyumu'nda Galatasaray forması giyen yabancı futbolcu yok

Kadrodaki 8 Türk futbolcu, daha önce Fenerbahçe deplasmanında sarı kırmızılı formayı terletmişti

'10 numara' 3 maçın ardından değişiyor

En tecrübeliler Muslera ve Selçuk

Ata SELÇUK/İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak olan Galatasaray'da Fernando Muslera hariç tüm yabancı oyuncular ilk kez Ülker Stadyumu'nda Galatasaray formasıyla sahaya çıkacak.

Sarı kırmızılı takımda bu sezon kadroya dahil edilen Cedric Carrasso, Mariano Ferreira, Maicon Roque, Iasmin Latovlevici, Younes Belhanda, Yuto Nagatomo, Fernando Reges, Sofiane Feghouli ve Bafetimbi Gomis'in yanı sıra geçtiğimiz sezonlarda kadroda bulunan Ryan Donk, Jason Denayer, Martin Linnes ve Garry Rodrigues, daha önce Ülker Stadyumu'nda Galatasaray formasıyla süre alamadı.

Galatasaray'da Türk futbolculardan Eray İşcan, Serdar Aziz, Hakan Balta, Selçuk İnan, Yasin Öztekin, Tolga Ciğerci, Eren Derdiyok ve Sinan Gümüş daha önce Ülker Stadyumu'nda sarı kırmızılı formayı terletirken, diğer Türk futbolcular Galatasaray forması ile deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı süre bulamadı.

10 NUMARA 3 MAÇIN ARDINDAN DEĞİŞİYOR

Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin mabedi Ülker Stadyumu'nda oynadığı son 3 resmi maçta Wesley Sneijder'in terlettiği 10 numaralı forma, bu maçla birlikte Younes Belhanda'ya geçecek. 2014-2015, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında sarı kırmızılı takımın 10 numaralı formasını Ülker Stadyumu'nda giyen Hollandalı yıldız futbolcu Wesley Sneijder, sezon başında takımdan ayrılmış ve forma numarasını yeni transfer Younes Belhanda'ya bırakmıştı.

EN TECRÜBELİLER MUSLERA VE SELÇUK

Galatasaray'ın aktif kadrosunda daha önce Ülker Stadyumu'nda sarı kırmızılı formayı terletmiş tek yabancı futbolcu olan Fernando Muslera ve uzun süredir takım kaptanlığı yapan Selçuk İnan, Galatasaray'ın Fenerbahçe deplasmanında en güvendiği isimler konumunda. 2011-2012 sezonunda takıma katılan iki isim, geldikleri sezondan bu yana ligde Ülker Stadyumu'nda oynanan 7 Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde 6'şar kez forma şansı buldu. Fernando Muslera, sakatlığı nedeniyle 2013-2014 sezonunda oynanan maçta görev alamamış ve eldivenlerini Eray İşçan'a bırakmıştı. Selçuk İnan ise geçen sezon teknik direktör Jan Olde Riekerink'in tercihi ile mücadeleyi yedek kulübesinde tamamlamıştı.