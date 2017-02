Galatasaray'ın Uruguay'lı file bekçisi basın toplantısında konuştu

Muslera, Volkan Hakkında demeç vermedim

Her maçımız final şampiyonluğa yürüyeceğiz

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera zorlu Kayserispor maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın her maçının final olduğunu belirten Uruguaylı kaleci,taraftarlarını desteğe davet ederek sorulara şu cevapları verdi

KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM

Sakatlığımın 6. haftasını tamamladım kendimi daha iyi hissediyorum. Tedavim ve çalışmalarım devamlı sürdü. Kayserispor önemli bir rakip. Son hafta aldıkları Fenerbahçe galibiyeti var. Bu yüzden son derece ciddiye aldığımız bir rakip.

CENK TÜRKİYE'NİN EN İYİ KALECİLERİNDEN BİRİ

Önemli bir sakatlık yaşadım. Parmağım kırık oynadığım maçlar var. Gerektiğinde fedakarlık da yaptım. İnsanlar detayını bilmiyor. İğne ve anestesi ve inanılmaz bir ağrı ile oynamak zorunda idim. Cenk'in Türkiye Kupası maçlarında oynama durumu vardı. Cenk'in sağlık durumu iyi idi ve ben tam olarak iyileşmemiştim. Oynamazsam parmağım daha da rahat iyileşecekti. Başka bir nedeni yok. Cenk Türkiye'nin en iyi kalecilerinden biri.

SÖZLEŞME YENİLEME FIRSATI GELİRSE KABUL EDERİM

6 senedir buradayım. Yönetimlerle hep aram iyi oldu. Zaman zaman konuşuyoruz. Sözleşme yenileme teklifi gelirse tabi ki kabul ederim, çünkü burada kendimi evimde gibi hissediyorum ve mutluyum. Eğer başka bir kulüpten teklif gelirse de eğer Galatasaray'ın da onayı olursa ve şartlar uygun olursa gidebilirim. Kaptanlıkla ilgili bir beklentim yok. Çok iyi bir kaptanımız var. Selçuk İnan bugün de onun doğum günü kutlamak istiyorum ayrıca.

BİR KALECİDEN EN İYİSİNİ YAPMAK ZORUNDASINIZ

Galatasaray gibi büyük bir camianın kalecisi iseniz bir kaleciden daha fazlasını yapmanız gerekiyor. Gerektiğinde sadece top tutmak değil, gerektiğinde topu kullanmak ve topu oyuna sokmak da önemli. Savunmada değişik stoperlerle oynadık ama hepsi iyi oyuncular. Chedjou, Semih, Hakan gibi milli oyuncular var. Yeni transfer Ahmet Çalık da Milli Takım'da yer alan iyi bir oyuncu, savunmada sorunumuz yok.

REKOR ELBETTE ÖNEMLİ

Bir oyuncu için rekor önemlidir. Galatasaray gibi bir camida oynamak ve en çok fazla oynayan kaleci olmak çok önemli. Bunu Taffarel ile de konuşmuştum. 3 maç daha oynarsam Simoviç'i de geçeceğim. Galatasaray bana çok şey verdi.

Türkiye'deki kalecilerle ilgili isim vermek istemiyorum. Futbolda elle oynayan tek oyuncuyuz, formamız farklı ceza sahası içinde yalnız ve diğer oyunculardan farklıyız. Başka kaleciler hakkında yorum yapmak istemem.

Hedefimiz şampiyon olmak. Önümüzde uzun bir yol var. Üstümüzde olan Beşiktaş ile sahamızda Başakşehir ile deplasmanda oynayacağız. Bundan sonra her maçımızı final gibi oynamak ve her maçı kazanmak amacındayız.

VOLKAN İLE İLGİLİ YORUM YAPMADIM

Volkan Demirel'le ilgili kesinlikle bir yorum yapmadım. Türkiye'de doğmuş ve çok kaliteli bir kaleci olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'yi tutması da son derece normal. Bazen futbolcu da taraftar hissiyatına kapılıp tepki verebilir. Ben kendisine saygı duyuyorum, Dubai da oturup eşlerimizle birlikte güzel bir sohbetimiz oldu. Saygı duyduğum iyi bir kaleci olduğunu söyleyebilirim.

Taraftarlarımız devamlı bize destek veriyor, nereye gidersek gidelim bu destek devam ediyor. Tüm başarıyı onlarla kazandık. Mesajım şu ki iyi ve kötü günümüzde yanımızda olsunlar. Başakşehir'e elendik ve bu normal. Bundan sonra tek hedefimiz şampiyon olmak. Bundan önceki şampiyon olduğumuz yıllarda onların desteği ile hedefe yürümüştük.

Bazen geri paslarda direk ileri vurmak ve yüzde 50 rakibe atmak yerine, topu kontrollü kullanıp arkadaşıma pas vermeyi tercih ediyorum bu da takımı ateşleyebilir.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

-Muslera'nın konuşması

-Detaylar

Haber Kadir ÇETİNÇALI, Kamera Serhan TÜRK, İstanbul, ()