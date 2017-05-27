Galatasaray'ın stadının adı değişti

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'nın adının değiştiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün efsane başkanlarından Ali Tanrıyar için düzenlenen cenaze töreninin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Dursun Özbek, statlarının yeni adının Galatasaray Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu olduğunu söyledi. Özbek, "Cumhurbaşkanımızın çağrısının ardından bugün yönetim olarak toplandık. Stadın isim değişikiliğiyle ilgili kararı aldık. Stadımızın yeni adı, Galatasaray Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu oldu" ifadesini kullandı.

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-Dursun Özbek'in açıklamaları

(Haber-Kamera:Serhan TÜRK/İSTANBUL )