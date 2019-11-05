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Galatasaray'ın Real Madrid maçı kamp kadrosu açıklandı
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 4'üncü maçında yarın Real Madrid ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Kadroda, sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ve Şener Özbayraklı yer almadı. Bugün saat 11.00'de...
SPOR 05.11.2019, 10:02
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 4'üncü maçında yarın Real Madrid ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Kadroda, sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ve Şener Özbayraklı yer almadı.
Bugün saat 11.00'de İspanya'ya gidecek Galatasaray'ın Real Madrid maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Fernando Muslera, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Batuhan Şen, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Florin Andone, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.
Bugün saat 11.00'de İspanya'ya gidecek Galatasaray'ın Real Madrid maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Fernando Muslera, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Batuhan Şen, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Florin Andone, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.
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