Galatasaray'ın maç kadrosu belli oldu

İSTANBUL /

Galatasaray'ın Evkur Yeni Malatyaspor ile yarın deplasmanda oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçının kadrosu açıklandı.

Sarı-kırmızılılar, 2018-2019 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası yarı finali rövanşında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynanırken, idmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Sarı-kırmızılılar, Yeni Malatyaspor maçı için bugün saat 16.00'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Malatya'ya hareket ederek yarın saat 20.00'de başlayacak karşılaşma öncesi bu kentte kampa girecek.

Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları süren Semih Kaya ve Sinan Gümüş kadroya alınmadı.

Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

"Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Konstantinos Mitroglou, Fernando Reges, Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne."