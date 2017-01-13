Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Metris Cezaevi'nden akılalmaz firar
Metris Cezaevi'nden akılalmaz firar
FLASH.. Kimse yastığının altında şu dövizi biriktirmesin
Son dakika... Erdoğan'dan erken seçim sinyali
Erdoğan'dan erken seçim sinyali
PYD denetimindeki Telabyad ile Akçakale arasına beton duvar
Suriye sınırına beton duvar

Galatasaray'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

 Fernando Muslera ve yeni transfer Ahmet Çalık'da kadroda İSTANBUL- Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 17. haftasında Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı Kırmızılılar,...

Galatasaray'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

 Fernando Muslera ve yeni transfer Ahmet Çalık'da kadroda

İSTANBUL- Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 17. haftasında Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Sarı Kırmızılılar, yarın saat 19.00’da başlayacak maç için bugün saat 15.00’te Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla Konya’ya hareket ederek karşılaşma öncesi bu kentte kampa girecek.

Galatasaray’ın Atiker Konyaspor mücadelesi için kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Lukas Podolski, Batuhan Şen, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Cenk Gönen, Hakan Balta, Lionel Carole, Berk Ünsal, Semih Kaya, Kerem Çalışkan, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Sabri Sarıoğlu, Birhan Vatansever.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55