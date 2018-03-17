Galatasaray'ın Kadıköy şanssızlığı sürüyor

Sarı-kırmızılıların Kadıköy'de kazanamama serisi 22 maça çıktı

Kadıköy'de en son 22 Aralık 1999'da 2-1 galip gelen Galatasaray, 19 yıllık galibiyet hasretini bitiremedi

Kocaman'ın Fenerbahçe'si, Galatasaray karşısında Kadıköy'de bir kez kazanırken, dört kez berabere kaldı

Sarı kart cezalısı Fernando, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek

İSTANBUL /

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe'yle 0-0 berabere kalan Galatasaray'ın Kadıköy'de kazanamama serisi 22 maça çıktı.

Kadıköy'de en son 22 Aralık 1999'da 2-1 galip gelen Galatasaray, 19 yıllık galibiyet hasretini bitiremedi.

Sarı-kırmızılılar, 19'u lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere deplasmanda çıktığı 22 resmi karşılaşmada 15 kez yenilip, 7 kez de berabere kaldı.

FERNANDO CEZALI

Bu arada Sarı-kırmızılı oyuncu Fernando Reges, derbide gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Cezalı duruma düşen Fernando, ligin 27'nci haftasında oynanacak Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

Ayrıca karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Fernando, sakatlık nedeniyle müsabakayı tamamlayamadı. Fernando, 58. dakikada yerini Ryan Donk'a bıraktı.

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA 2 PUAN KAYBI

Fenerbahçe ve Galatasaray bu beraberlikle şampiyonluk yolunda kritik 2 puan yitirdi. Fenerbahçe puanını 48'e yükseltirken, lider Galatasaray ise 54 puana çıktı.

Sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ı yenip aradaki puan farkını 3'e düşürme fırsatını geri tepti.

SON 5 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPADI

Öte yandan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'a karşı son 5 lig maçında kalesinde gol görmedi. Sarı-kırmızılıların Fenerbahçe'ye son golünü 25 Ekim 2015'te Kadıköy'de 1-1 biten maçta Olcan Adın atmıştı.

KOCAMAN 5 DERBİDE 1 GALİBİYET ALDI

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde sahaya çıkan Fenerbahçe, Galatasaray'la Kadıköy'de oynadığı 5 maçın 4'ünde berabere kaldı. Kocaman'ın Fenerbahçe'si, Galatasaray karşısında iç sahada sadece bir kez kazanırken, dört derbi ise beraberlikle sonuçlandı.

Kocaman'ın bu maçlarda aldığı sonuçlar şöyle;

2010-11: Fenerbahçe 0-0 Galatasaray

2011-12: Fenerbahçe 2-2 Galatasaray

2011-12: Fenerbahçe 0-0 Galatasaray

2012-13 Fenerbahçe 2-1 Galatasaray

2017-18: Fenerbahçe 0-0 Galatasaray