Galatasaray'ın gelecek sezon giyeceği parçalı forma tanıtıldı

Galatasaray'ın 29 Mayıs Pazartesi günü Aytemiz Alanyaspor maçıyla birlikte giyeceği parçalı formanın tanıtımı teknik direktör Igor Tudor, futbolcular Eren Derdiyok, Ahmet Çalık, Fernando Muslera, Wesley Sneijder, Bruma, Garry Rodrigues, Semih Kaya ve Galatasaray Spor Kulübü Ticaret Direktörü ve Mağazacılık AŞ Genel Müdürü Ali Öğüdücü'nün katılımıyla Florya Metin Oktay Tesisleri Turgay Vardar Medya Merkezi'nde gerçekleşti.

Galatasaray Spor Kulübü Ticaret Direktörü ve Mağazacılık AŞ Genel Müdürü Ali Öğüdücü, tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, "Lig bitmeden 2017-2018 formasını tanıtıyoruz. Çok değerli; gündelik başarıların ötesinde 1905'ten bu yana var olan kulübümüzün bu forması geçmişten gelen başarıları gösteriyor. Arma da bu formanın büyüklüğünü taşıyor. Ayrıca halen de ilk ve tek 4 yıldızlı forma özelliği taşıyor. Büyük Galatasaray taraftarından büyük destek bekliyor, takımımızın bu formayla büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz. Her şeyi konuşabilirsiniz ama birlik ve beraberlik zamanı "Önce Arma" diyoruz" dedi.

Öğüdücü'nün ardından forma tanıtımı "Önce Arma" sloganı çerçevesinde hazırlanan kısa filmin izlenmesiyle devam ederken Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor yeni sezon forması ve kısa film hakkında değerlendirmede bulundu.

Hırvat teknik adam, "Formamız çok güzel. En önemlisi de armamız. Biz de göstereceğimiz performansla o armayı onurlandıracağız. Bu mükemmel tarihi taçlandıracağız. Kazanılmış başarılar ortada, onlara yenilerini ekleyeceğiz, yapacaklarımızla bunları taçlandıracağız. Kötü zamanlar olabilir ama bizim gibi üst düzey camialar bu günleri atlatıp eski günlere döner" diye konuştu.

2017-2018 iç saha kiti ilk kez Galatasaray'ın 29 Mayıs tarihinde Alanyaspor'a karşı oynayacağı maçta giyilecek. Parçalı forma 24 Mayıs'tan itibaren GSStore ile gsstore.org'ta satışa sunulacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Tanıtım toplantısından detaylar

- Açıklamalar

- Futbolcuların formayla poz vermesi

HABER - KAMERA: SERHAN TÜRK - İSTANBUL /

24.05.2017 - Haber Kodu : 170524034

24.05.2017 - Haber Kodu : 170524035