Galatasaray'ın file bekçisi Muslera: "Mücadelemiz sürüyor"

"Kendi taraftarımız önünde böyle bir yenilgi iyi olmadı"

188. lig maçına çıkarak Zoran Simoviç'in en çok forma giyen yabancı futbolcu rekorunu egale eden Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, Beşiktaş'a 1 - 0 yenildikleri maç sonrası yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

Muslera'nın açıklamaları şöyle:

"Kendi sahamızda oynadığımız bir derbiyi kaybettik. İlk yarı kompakt oynadık ve pozisyon vermedik. İkinci yarı da fırsat vermedik aslında ama şans faktörü rakipten yanaydı. Top baraja çarpmasa alabileceğim bir toptu. Girdiğimiz net pozisyonları gole çeviremedik. Kendi taraftarımız önünde böyle bir yenilgi iyi olmadı.

Geçen sene kazandığımız ve sezon başında kazandığımız birer kupa var. Diğer taraftan değişikliklere adapte olmak pek de kolay olmuyor. Hocaların da zamana ihtiyacı var. Her teknik adamın istekleri farklı olabiliyor. Bizler de elimizden geleni yaparak adapte olmamız lazım. Son dakikaya kadar mücadele eden ve bir şeyler yapmaya çalışan bir Galatasaray vardı. Şu anda ortada bir gerçek var; 10 puanlık bir fark var ama mücadelemiz sürüyor.

Maçtan sonra rekoru konuşmak kolay değil. Galatasaray gibi bir camiada bu kadar maç oynamak beni mutlu ediyor. Futbolda iyi ve kötü zamanlar olabiliyor. Bana yardım eden tüm arkadaşlarıma ve tüm camiaya teşekkür ediyorum. Ödülü de çok önemli bir isimden aldım. Adını Galatasaray tarihine yazdırmış bir isim Zoran Simoviç. Ben de adımı Galatasaray tarihine yazdırdığım için çok mutluyum ve Galatasaray'da devam etmek istiyorum."

İSTANBUL /