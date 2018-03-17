Galatasaray'ın file bekçisi Muslera: "Bir puanın bizim için kötü olduğunu söyleyemeyiz"

İSTANBUL /

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, deplasmanda golsüz berabere kaldıkları Fenerbahçe derbisiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Kazanmak isterdik ama bir puanın bizim için kötü olduğunu söyleyemeyiz" dedi.

Karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Muslera şunları söyledi;

"Tabii ki büyük bir derbi, bunun bilincindeydik. Uzun süredir kazanamıyoruz, inanarak geldik. Son dakikalarda bu şansı da bulduk, değerlendiremedik. Akan bir maç oldu, oyun durmadı. Hem bizim hem onların taraftarı çok keyif almıştır. Güzel bir oyun oldu. İki tarafın da pozisyonları vardı. Buraya lider gelmiştik, kazanmak isterdik ama bir puanın bizim için kötü olduğunu söyleyemeyiz."