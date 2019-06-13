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Galatasaray'ın elini kolunu bağlayacak talebin yankıları sürüyor!

- Galatasaray muhalefetinin yönetime yönelik fer-i müdahale talebinin evrakları ortaya çıktı - Fer-i müdahale talebi yalnızca transferi değil, birçok faaliyeti kapsıyor Ata SELÇUK / İSTANBUL () - Galatasaray'da muhalif üyelerin mahkeme...

Galatasaray'ın elini kolunu bağlayacak talebin yankıları sürüyor!

- Galatasaray muhalefetinin yönetime yönelik fer-i müdahale talebinin evrakları ortaya çıktı
- Fer-i müdahale talebi yalnızca transferi değil, birçok faaliyeti kapsıyor

Ata SELÇUK / İSTANBUL () - Galatasaray'da muhalif üyelerin mahkeme aracılığıyla yönetime yaptığı ve dün Demirören Haber Ajansı'nın () spor kamuoyuna duyurduğu fer-i müdahale talebinin evrakları ortaya çıktı. Birçok tartışmaya yol açan talebin evrakları gözler önüne serilirken, yönetim cephesi bu talebin onanmasının Galatasaray'ı kayyuma kadar sürükleyebileceğini dile getirdi.
Galatasaray Kulübü'nün yıllık olağan mali genel kurulunda idari yönden ibra edilmeyen, sonrasında ise mahkeme aracılığıyla bu kararın durdurulmasına ilişkin karar aldıran Mustafa Cengiz yönetimi, sarı kırmızılı kulübün muhalif kesimi tarafından şok bir taleple karşılaşmıştı. Yönetime muhalif üyeler, ibrasızlık oylamasının ardından yeni bir girişimde bulunarak 'fer-i müdahale talebi' ile mahkemeye başvuruda bulunmuş ve bu talep içerisinde üye alımı ve finansal kararlar gibi kritik işlerin yönetim tarafından yürütülmesine itiraz edilmiş, yönetimin dernek tüzüğünde yazılı görevlerinden men edilmesi yönünde ihtiyati tedbir talebinde bulunulmuştu.
YALNIZCA TRANSFERİ DEĞİL, BİRÇOK FAALİYETİ ETKİLEYECEK
Yönetim cephesinin bu talebin futbolda transfer yapılmasının önüne geçeceğini belirtmesinin ardından yönetime muhalif kesim, Sportif A.Ş. ile dernek yönetiminin farklı olduğunu ve bu talebin futbol takımına transfer yapılmasının önüne geçmeyeceğini dile getirmişti. Edinilen bilgiye göre bu talebin yalnızca transferleri değil, sarı kırmızılı kulübün birçok faaliyetini de engelleyeceği ortaya çıktı.
Bu talebin mahkeme tarafından onanması halinde Galatasaray Kulübü yönetiminin imza yetkisi elinden alınacağı için, hiçbir işlem yapamayacağı kaydedildi. Yönetim cephesi bu talebin Galatasaray için çok büyük tehlike unsuru taşıdığını ve kulübün kayyuma atamasına kadar gidebileceğini dile getirdi.
Mahkemenin muhalif kesmin yaptığı talebi kabul etmesi halinde sarı kırmızılı kulübü bekleyen tehlikelerden bir kısmı şu şekilde:
Yönetim;
- Bağlı 6 şirketteki görevlerini yerine getiremez.
- Maaş ödeyemez.
- Sadece transfer değil, imza yetkisi olmadığından hiçbir işlem yapamaz.
- Kredi alamaz, ödeme yapamaz.
- UEFA'dan para gelse, parayı çekemez.
- Ay sonuna kadar ödenmesi gereken 246 milyon TL'yi ödeme yetkisi olmaz.

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