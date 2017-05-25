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Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar vefat etti

İSTANBUL,() Galatasaray’ın efsane başkanlarından ve İçişleri eski bakanlarından Prof.Dr. Ali Tanrıyar, 103 yaşında vefat etti. 1914’te Yunanistan’ın Kavala şehrinde gözlerini açan Ali Tanrıyar, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni...

Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar vefat etti

İSTANBUL,() Galatasaray’ın efsane başkanlarından ve İçişleri eski bakanlarından Prof.Dr. Ali Tanrıyar, 103 yaşında vefat etti. 1914’te Yunanistan’ın Kavala şehrinde gözlerini açan Ali Tanrıyar, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi ve İstanbul Taksim Beyoğlu İlkyardım Hastanesi Klinik Şefliği ve Başhekimliği görevlerini üstlendi. 1986-1990 yılları arasında Galatasaray Kulübü başkanı olan ve Galatasaray'ın 14 yıl aradan sonra şampiyon olmasından katkısı olan Tanrıyar, “Seni sevmeyen ölsün” tezahüratını da ilk söylemiş kişidir.Tanrıyar, sporun yanı sıra siyasetle de ilgilendi. ANAP’ın kurucu üyelerinden olan Ali Tanrıyar, 17. ve 18. dönem İstanbul Milletvekili ile İçişleri Bakanlığı yaptı. .

 

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