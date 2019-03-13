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Galatasaray'ın borcu açıklandı

Serhan TÜRK - İSTANBUL / Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2018 itibarıyla borcunun 2 milyar 825 milyon 800 bin lira olduğu bildirildi. Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen mart ayı olağan divan kurulu toplantısında...

Galatasaray'ın borcu açıklandı

Serhan TÜRK - İSTANBUL /

Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2018 itibarıyla borcunun 2 milyar 825 milyon 800 bin lira olduğu bildirildi.
Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen mart ayı olağan divan kurulu toplantısında başkan yardımcısı Kaan Kançal, kulübün mali raporlarını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulübün borcunun 2 milyar 825 milyon 800 bin lira olduğunu bildiren Kançal, alacaklarının ise 1 milyar 560 milyon 100 bin lira olduğunu belirtti.
Kaan Kançal ayrıca, konsolide borç alacak farkının ise 1 milyar 265 milyon lira olduğunu söyledi.
 

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