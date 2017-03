Galatasaray'ın beyin takımı toplanıyor

Galatasaraylılar Platformu medyaya açık ilk toplantısını Cumartesi günü 13.30'da Taksim The Marmara Otel'de yapacak

İSTANBUL /

Galatasaray'ın gelecekte daha büyük projeleri gerçekleştirmesi hedefi için yola çıkan ve camianın önde gelen genel kurul üyelerinin kurduğu Galatasaraylılar Platformu , medyaya açık ilk toplantısını 11 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da Taksim The Marmara Oteli'nde yapacak.

Türkiye'nin en çok dinlenen spor radyosu Radyospor'da , Orkun Yazgan'ın sunduğu "Başka futbol yok" programına katılan Galatasaraylılar Platformu Basın Sözcüsü Ali Fatinoğlu; "Uzun süredir çalışmalarımıza devam ediyorduk. Şimdiye kadar sosyal medya üzerinden birbirleriyle Galatasaray'ın menfaatlerini konuşan genel kurul üyeleri olarak seçim amaçlı değil sarı-kırmızılı kulübün çıkarları amacıyla Platformu oluşturduk" dedi.

Fatinoğlu, platformda son derece elit insanların bulunduğunu ve kesinlikle menfaat beklentisi içinde olmadan, objektif bir şekilde ve serbest bir kürsü kurarak Galatasaray'ın içinde bulunduğu durumun tespiti ve geleceğin planlaması hazırlanarak ilk sunumu gerçekleştireceklerini söyledi.

Ali Fatinoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Batıdaki siyasi ve ekonomi merkezli think tank (beyin takımı) kuruluşları gibi biz de spordaki think tank 'ı Galatasaray genel kurul üyeleri olarak Sarı-Kırmızılı kulübümüzün geleceği için nelerin yapılması gerektiğini hep birlikte tespit edip, uygulanmasını önereceğiz.

Galatasaray sporu ve kültürü birleştiren bir camia. Bu camiayı oluşturan bizler de elimizi taşın altına sokuyoruz. 11 Mart Cumartesi saat 13.30'da Taksim The Marmara Otel'deki toplantıda, platformun kuruluş fikir öncüsü Oğuz Şenol Galatasaraylılar Platformu'nun kuruluş amacı ve çalışma tarzını anlatacak. Toplantının moderasyonunu eski basketbolcularımızdan Cihat Levent yönetecek."