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Galatasaray'ın Benfica kadrosu belli oldu

Linnes, Benfica maçında yok İSTANBUL,() Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanşında Portekiz temsilcisi SL Benfica ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih...

Galatasaray'ın Benfica kadrosu belli oldu

Linnes, Benfica maçında yok

İSTANBUL,()

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanşında Portekiz temsilcisi SL Benfica ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Sakatlığı bulunan Martin Linnes kamp kadrosuna alınmadı. 
Galatasaray, SL Benfica karşılaşması için bugün saat 16.00'da özel bir uçuşla Lizbon'a hareket edecek.
Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim ve bir oyuncusu yarın TSİ 20.30 Estadio do Sport Lisboa e Benfica'da medya merkezinde düzenlenecek olan basın toplantısına katılacak.  Galatasaray, son antrenmanını yarın TSİ 21.00'da Estadio do Sport Lisboa e Benfica'da ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapacak.
GALATASARAY'IN SL BENFİCA MAÇI İÇİN KAMP KADROSUNDA ŞU OYUNCULAR YER ALIYOR:
Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Christian Luyindama, Yunus Akgün, Gökay Güney, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne.

(FOTOĞRAFLI)
 

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