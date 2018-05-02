Galatasaray'ın beklerden yana yüzü gülüyor

Kritik maçlarda kilidi bekler açtı

Nagatomo'dan büyük katkı

2 gol 13 asistlik performans

Son 6 sezonun en iyisi

Mariano'nun Avrupa kariyerindeki en iyi lig performansı

Ata SELÇUK / İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında kendi sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında son 3 haftaya lider giren Galatasaray'da beklerin performansı, teknik direktör Fatih Terim'in yüzünü güldürüyor.

Sarı-kırmızılı takımın ezeli rakibini mağlup ettiği mücadelede attığı iki gol de beklerin yaptığı asistler sonucunda geldi. İlk golde Yuto Nagatomo, Fernando'yu golle buluştururken, ikinci golde ise Martin Linnes, Garry Rodrigues'e 'al da at' pasını verdi. Galatasaray'ın Medipol Başakşehir ile kendi sahasında oynadığı ve 2-0 galip geldiği karşılaşmada da takımın bir başka beki Mariano maçın kilidini açarak harika bir gole imza atmış ve takımını 1-0 öne geçirmişti. Brezilyalı futbolcu, takımının Trabzonspor ile kendi sahasında oynadığı karşılaşmada da, sarı kırmızılı takımın ilk kaydettiği golde Feghouli'ye pası atan kişi olmuştu.

NAGATOMO'DAN BÜYÜK KATKI

Sezona Mariano, Linnes ve Latovlevici bek rotasyonu ile başlayan Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor, büyük umutlarla transfer ettiği Latovlevici'den istediği performansı alamamış ve Martin Linnes'e ilk yarının büyük bölümünde sol bekte görev vermişti. Daha sonra göreve gelen teknik direktör Fatih Terim, Linnes'e sol bekte görev vermek istemediğinin altını çizerken, bu bölgeye devre arasında Inter'den Yuto Nagatomo hamlesini gerçekleştirdi. Japon futbolcu, kısa sürede sarı kırmızılı taraftarların en sevdiği futbolcular listesine adını yazdırmayı başarırken, gösterdiği performans ve yaptığı asistlerle teknik direktör Fatih Terim'in de gözüne girmeyi başardı.

2 GOL 13 ASİSTLİK PERFORMANS

Galatasaray'da görev yapan Mariano, Linnes, Latovlevici ve Nagatomo 4'lüsü, bu sezon takımlarına 2 gol 13 asistlik katkıda bulundu. Brezilyalı yıldız futbolcu Mariano, çıktığı 26 maçta attığı 2 gol ve yaptığı 6 asistlik performansla öne çıkarken, Linnes 17 maçta 3 asist, Latovlevici 10 maçta 1 asist ve Nagatomo 12 maçta 3 asiste imza atmayı başardı. Sarı kırmızılı takımın bu sezon ligde attığı 70 golün 15'inde beklerin imzası bulunuyor.

SON 6 SEZONUN EN İYİSİ

Galatasaray'ın bu sezon ligde attığı 70 golün 15'ine katkıda bulunan 4 kişilik bek rotasyonu, sarı kırmızılı takımın son dönemlerdeki en iyi performanslarından birine imza attı. 2011-2012 sezonunda Sabri Sarıoğlu, Emmanuel Eboue, Hakan Balta ve Albert Riera ile 6 gol 14 asistlik performansa imza atan Galatasaray, bu sezonun ardından çıktığı 6 sezonun en iyi bek performansına 2017-2018 sezonunda imza attı. Ancak sarı kırmızılı takımda dönemin önemli oyuncularından Albert Riera, 2011-2012 sezonunun büyük bir bölümünde sol ve sağ açık pozisyonlarında görev almıştı.

Galatasaray'ın son 7 sezonunda gösterilen bek performansları şu şekilde:

2017-2018 (2 GOL - 13 ASİST)

Mariano: 26 Maç - 2 Gol - 6 Asist / Nagatomo: 12 Maç - 3 Asist / Linnes: 17 Maç - 3 Asist / Latovlevici: 10 Maç - 1 Asist

2016-2017 (1 GOL - 7 ASİST)

Cavanda: 7 Maç - Gol veya asist yok / Sabri: 28 Maç - 1 Gol - 1 Asist / Linnes: 18 Maç - 3 Asist / Carole: 25 Maç - 3 Asist

2015-2016 (8 ASİST)

Telles: 2 Maç - 1 Asist / Linnes: 10 Maç - 1 Asist / Sabri: 27 Maç - 5 Asist / Carole: 19 Maç - 1 Asist

2014-2015 (1 GOL - 6 ASİST)

Sabri: 27 Maç - 5 Asist / Telles: 22 Maç - 1 Gol / Veysel: 5 Maç - 1 Asist / Tarık: 13 Maç - Gol veya asist yok

2013-2014 (2 GOL 7 ASİST)

Sabri: 24 Maç - 2 Asist / Telles: 15 Maç - 1 Gol - 2 Asist / Veysel: 9 Maç - 1 Asist / Eboue: 18 Maç - 1 Gol - 2 Asist

2012-2013 (3 GOL 9 ASİST)

Sabri: 16 Maç - 1 Asist / Eboue: 28 Maç - 5 Asist / Riera: 26 Maç 2 Gol - 2 Asist / Hakan: 14 Maç - 1 Gol - 1 Asist

2011-2012 (6 GOL 14 ASİST)

Sabri: 27 Maç - 1 Gol - 3 Asist / Eboue: 31 Maç - 3 Gol - 3 Asist / Hakan: 37 maç 1 Gol - 2 Asist / Riera: 30 Maç - 1 Gol - 6 Asist

(Performanslar, her sezondan 4 kişi üzerinden değerlendirilmiştir)

MARIANO'NUN AVRUPA KARİYERİNDEKİ EN İYİ LİG PERFORMANSI

Galatasaray'ın değişilmez isimlerinden Mariano, bireysel anlamda da parlak bir sezon geçiriyor. Brezilyalı futbolcu, Avrupa'ya ilk ayak bastığı 2011-2012 sezonundan bu yana forma giydiği Fransa'nın Bordeaux ve İspanya'nın Sevilla takımlarında gösterdiği lig performansını, Galatasaray'da bu sezon yaptığı 2 gol 6 asistlik performansıyla geçmeyi başardı. Yıldız oyuncu Bordeaux formasıyla ilk sezonunda Fransa Ligi'nde çıktığı 19 maçta gol veya asist üretemezken, 2012-2013 sezonunda ligde oynadığı 32 maçta 1 gol 2 asist, 2013-2014 sezonunda ligde oynadığı 38 maçta 3 asist, 31 maçta oynadığı 2014-2015 sezonunda ise 1 gol 3 asistlik performansa imza atmıştı.

Bu performanslarının ardından İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'ya transfer olan Brezilyalı yıldız, buradaki ilk sezonunda ligde 23 maça çıktı ve 3 asist üretti. 2016-2017 sezonunda 31 lig maçına çıkan Mariano, 2 asistle sezonu kapatırken, daha sonra bu sezon başında Galatasaray'ın yolunu tuttu.

