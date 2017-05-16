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Galatasaray'ın bayramı yarın kutlanacak

UEFA Kupası'nın kazanılmasının 17. yıldönümü çerçevesinde yarın yapılacak kutlamalar ile ilgili Galatasaray kulübü'nden açıklama yapıldı. Sitede yer alan açıklama şöyle; "17 Mayıs 2000; Galatasaray tarihinin mihenk taşlarından...

Galatasaray'ın bayramı yarın kutlanacak

UEFA Kupası'nın kazanılmasının 17. yıldönümü çerçevesinde yarın yapılacak kutlamalar ile ilgili Galatasaray kulübü'nden açıklama yapıldı.
Sitede yer alan açıklama şöyle;
"17 Mayıs 2000; Galatasaray tarihinin mihenk taşlarından biri... Şanlı tarihinde 'İlk'lere ve 'En'lere imza atan bu büyük camianın unutulmaz anlarından biridir Kopenhag'ta kaldırılan UEFA Kupası...
Bu anlamlı günü bir bayram havasında kutlamak Galatasaraylıların en büyük hakkı. Bu nedenle bu seneden başlayarak ve düzenli hale getirilecek bir şekilde 17 Mayıslar Galatasaray Bayramı olarak kutlanacak.
Türkiye'nin batıya açılan penceresi Galatasaray olarak Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu (UNDP) ile 2016'da yaptığımız anlaşma sonrası bu bayram UNDP'nin "Hedefler için Goller" projesi kapsamında bir maçla da kutlanması planlanıyordu. Fakat geçen hafta açıklanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmaları takvimi nedeniyle UNDP ile planlanan ve Galatasaray Bayramı'na dahil edilecek "Şöhretler Maçı" ileri bir tarihe ertelendi.
Bu karşılaşma yerine Florya Metin Oktay Tesisleri'nde 17 Mayıs'ta kutlayacağımız bu büyük zaferin mimarı olan ve 1996-2000 arası dört sene üst üste şampiyon olarak tarihe geçen kadromuz, teknik direktörümüz Fatih Terim yönetiminde bir araya gelecek.
Ayrıca Galatasaray tarihine farklı dönemlerde hizmet eden efsanelerimizin de hazır bulunacağı bu büyük günde Florya'da sarı kırmızı bir coşku yaşanacak.
Bu büyük kupayı Galatasaray Müzesi'ne katan değerli Başkanımız Faruk Süren başta olmak üzere Galatasaray'a başkanlık yapmış değerli eski başkanlarımız ve yöneticilerimiz bu özel günde hep birlikte olacak.
17 MAYIS KUTLAMALARI İÇİN YURTDIŞINDAN GELEN YABANCILAR
Hagi,Popescu.ilie.Taffarel,Prekazi,Hodzıc,Riera,Eboue,Tomas,Ujfalusi,Mapeza,Florquın,
Tugay,Suat Kaya,Hasan Şaş,Kerem,Emrah Eren,Saffet Akyüz,Gökhan Zan,Servet,Necati,Ümit Karan,Hasan Kabze,Hayrettin Demirbaş,Yusuf Altuntaş,Muhammed Altıntaş,Metin Yıldız,Nezih,Evren Turhan
Bunun yanı sıra Camianın önde gelen isimleri önceki dönemlerin başkan adayları da davet edildi."

Serhan TÜRK - İSTANBUL /

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