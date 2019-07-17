Galatasaray'ın Avusturya kampı başladı

INNSBRUCK () - Galatasaray, 2019-2020 sezonu öncesi Avusturya’nın Seefeld kasabasındaki hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Antrenmanın ilk bölümünde takım halinde core aktivasyon hareketleri yapıldı. Ana bölümde ise aerobic koşular üzerinde duruldu. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı kırmızılı takım, Avusturya kampındaki ikinci gününde çift antrenman yapacak. Yerel saatle sabah 10.00’daki antrenmanın ilk bölümü medya mensuplarına açık olarak gerçekleştirilecek.

HASAN ŞAŞ'TAN YENİ İMAJ

Öte yandan Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Hasan Şaş, imaj değişikliğine gitti. Kampın ilk gününde eski günlerine dönen Şaş, saçlarını kazıtarak teknik heyet ve futbolcuların ilgi odağı oldu.

(FOTOĞRAFLI)