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Galatasaray'ın Antalya kampı kadrosu belli oldu

Emrah Başsan ve Tarık Çamdal kadroda yer almadı İSTANBUL, () Galatasaray'ın ikinci yarı hazırlıklarını yapacağı Antalya kampına götürülen isimler belli oldu. Bu akşam saat 19:00'da özel bir uçuşla Antalya'ya hareket edecek olan...

Galatasaray'ın Antalya kampı kadrosu belli oldu

Emrah Başsan ve Tarık Çamdal kadroda yer almadı

İSTANBUL, ()

Galatasaray'ın ikinci yarı hazırlıklarını yapacağı Antalya kampına götürülen isimler belli oldu.
Bu akşam saat 19:00'da özel bir uçuşla Antalya'ya hareket edecek olan sarı-kırmızılı takımın kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:
Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Ryan Donk, Cedric Carrasso, Bafetimbi Gomis, Badou Ndiaye, Hakan Balta, Garry Rodrigues, Fernando Reges, Koray Günter, Iasmin Latovlevici, Jason Denayer, Eray İşcan, Sofiane Feghouli.
Yurt dışında bulunan oyuncuların Antalya'da kafileye dâhil olacağı Galatasaray'da Fernando Reges, teknik heyet tarafından verilen özel izinle Çarşamba günü kampa katılacak.

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