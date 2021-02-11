Galatasaray'ın Alanyaspor yenilgisi Fatih Terim'e patladı

Türkiye Kupası çeyrek final turunda dün akşam Galatasaray’a konuk olan Alanyaspor, güçlü rakibini 3-2’lik skorla geçti. Bu yenilgiyi hazmedemeyen taraftarlar, sosyal medyada açılan #DefolFatih heşteki ile gündem oldu.

Türkiye Kupası çeyrek final turunda dün akşam Galatasaray’a konuk olan Alanyaspor, güçlü rakibini 3-2’lik skorla geçti. Cim Bom’u geçen sezon da aynı turda eleyen Akdeniz ekibi Alanyaspor; Babacar (2) ve Salih Uçan’ın golleriyle kupada son 4 takım içine girmeyi başardı.

Galatasaray'ın yenilgisi sosyal medyada gümdem oldu. Tecrübeli teknik drektör, Türk futbolunun önde gelenen isimlerinden Fatih Terim ile ilgili açılan #DefalFatih hacdekinde ilginç görseller paylaşıldı.