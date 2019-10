Galatasaray ile Boğaziçi Üniversitesi arasında "Teknopark" işbirliği

Galatasaray ile Boğaziçi Üniversitesi’nin arasında “Spor İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi” kurulmasını öngören Mutabakat Zaptı ve Kurucu Heyet Protokolü imzalandı.

Boğaziçi Üniversitesi yerleşkesinde düzenlenen imza törenine, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Yönetim Kurulu Genel Sekreteri İlber Aydemir, Galatasaray Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Akif Şener, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmed Özkan ve BÜDOTEK- Dudullu OSB Boğaziçi Üniversitesi Teknopark A.Ş. Genel Müdürü Bülent Üner katıldı.

Bu imzayla ile birlikte, Teknopark’ın, Galatasaray’ın Mecidiyeköy binasında, ardından da Seyrantepe’de kurulması planlanan spor salonunun tasarlanan bölümlerinde faaliyete geçmesi planlanıyor. Düzenlenen imza töreninin ardından Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan açıklamalarda bulundu.

MUSTAFA CENGİZ: DÜNYADA İLK DEFA BİR SPOR KULÜBÜ TEKNOPARK PROJESİNE GİRİYOR

Galatasaray’ın ilklerin camiası olduğunu ifade eden Mustafa Cengiz, “Kurulacak Teknopark, spor ile teknolojiyi buluşturacak, şirketleri ve girişimcileri bir araya getirecek. Bugün Türk sporu için çok önemli bir imza attık. Yaklaşık iki yıldır konuştuğumuz ve çaba gösterdiğimiz Teknopark projesinin çok önemli bir adımını Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Sayın Mehmed Özkan ile imzalamış bulunuyoruz. Bülent Bey, İlber Bey ve Mehmet Akif Bey’e de teşekkür ediyorum. Bugün şu açıdan çok önemli, Teknopark projemiz sadece Galatasaray’a ya da gelişmekte olan Türk teknolojisine değil; Dünyada ilk defa bir spor kulübü Teknopark projesine giriyor. Bu çok önemli bir adım. Biz bu fikrimizi UEFA’ya sunduğumuzda onlar da bunu çok takdir etti. Galatasaray her zaman ilklerin ve enlerin camiası olmuştur. Bunu da Boğaziçi Üniversitesi gibi tarihi, değerli, saygın bir kurumla yapmış olmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Bu vesileyle hem Boğaziçi camiasına hem de Sayın Rektörüm Mehmed Bey ile Bülent Bey’e tekrar teşekkürlerimi arz ediyorum. Bunun hayırlara vesile olmasını ve bu anlaşmanın tamamına ermesini diliyorum” dedi.

MEHMED ÖZKAN: BÖYLE GÜZİDE BİR PROJEYE İMZA ATMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUZ

Galatasaray gibi büyük bir kulüple bu projeye imza attıkları için çok keyifli olduklarını söyleyen Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, “Biz de Boğaziçi Üniversitesi olarak Teknopark süreçlerimizde böyle güzide bir projeye imza atmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Geldiğimiz noktada ülkemizin yaptığı atılımlara bakacak olursak teknolojinin birçok alanında varlık gösteriyor. Bu varlığın da ülkenin bağımsızlığı açısından ne kadar önemli olduğunu yaşayarak görüyoruz. E-spor alanındaki Teknopark yatırımı da bizim stratejik yaklaşımımızda tematik Teknoparklardan güçlü bir tanesi ve iyi bir fırsat olarak karşımıza çıktı. Bu fırsatı Galatasaray Spor Kulübü gibi güzide bir kurumla birlikte götürmenin keyfi, onuru ve mutluluğunu yaşıyoruz. E-spor sadece oyun platformları geliştirmek değil. O teknolojinin arka planlarında çok ileri teknolojiler ve simülasyonlardan tutun da yapay zeka ve robotlara kadar çok büyük gelişme ile uygulama alanları açmış olacak. Ülkemizin kalkınmasına ve dünyaya açılmasında çok büyük faydalar sağlayacaktır. Galatasaray Spor Kulübü’nün sunduğu imkan ve yaklaşım, bizim yaklaşımımızla doğrudan örtüştüğü için çok başarılı ilerlemeler kaydediyoruz. Kısa zamanda da etkilerini hep birlikte göreceğiz. Ben de Sayın Başkan Mustafa Cengiz’e ve bu projede emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

KURULACAK TEKNOPARK BİR ÇOK ALANDA HİZMET VERECEK

Kurulacak Teknopark, öncelikli olarak, spor ve teknolojinin birbirine temas ettiği her alanda teknoloji geliştirecek şirketleri ve girişimcileri bir araya getirmeyi amaçlıyor. Ağırlığın ise tüm dünyada büyük bir hızla gelişmekte olan e-sporda olacağı, Seyrantepe Spor Salonu’nda yer alacak olan e-spor merkezi ile birlikte bu Teknopark’ın, e-sporun oyuncu ve izleyicilerini üretici ve dağıtıcılarıyla sürekli olarak bir araya getiren ortam oluşturması planlanıyor. Bunun yanı sıra, sporcu giysileri, spor ekipmanları, sporcu gıdaları-içecekleri, spor analizi, sporda yapay zeka uygulamaları, spor yayıncılığı, biletleme, sporda sanal gerçeklik uygulamaları, spor tesisleri tasarımı ve malzemeleri, spor eğitimi araçları, engellilerin spor yapmasını destekleyen teknolojiler, yeşil spor ve sporla ilgili diğer alanlar, Teknopark’ın öncelikli olarak eğileceği çalışma alanları olacak. Teknopark’ta, sporla ilintili geliştirme alanlarına ek olarak, Boğaziçi Üniversitesi’nin çalışmalarını genişletmek istediği bilgi enformasyon teknolojileri (IT) ve yapay zeka (AI) konusunda teknoloji geliştiren şirketlerin de önemli bir paya sahip olmaları bekleniyor ve protokol sonrası çalışmalar tamamlandıktan sonra, Teknoparkın kuruluş işlemlerinin sonuçlandırılması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvuru yapılacak.