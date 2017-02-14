Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen Igor Tudor, Karabükspor tesislerine geldi

Tudor'un, takımın başında akşam antrenmanına çıkacağı belirtildi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, ()

Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor, akşam saatlerinde Karabük'e geldi.

Tudor, uçakla Ankara'ya, oradan da karayoluyla saat 17.30 sıralarında Karabük'e ulaştı. Basın mensuplarıyla selamlaşarak kulüp tesislerine giren Tudor'un, takımın başında akşam antrenmanına çıkacağı belirtildi.

Kardemir Karabükspor Asbaşkanı Tolga Gül, Tudor'un antrenman için hazırlık yaptığını, Galatasaray ile anlaştığı yönündeki haberlerle ilgili kendisiyle konuşmadıklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Tudor'un araçtan inişi

- Basın mensuplarıyla selamlaşması

- Tesisleri girişi

- Detaylar