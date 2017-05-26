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Galatasaray ihraç etti, mahkeme yürütmeyi durdurdu

Galatasaray Kulübü'nün 2 ay önce ihraç ettiği Reina ve Suada'nın eski sahibi Memet Koçarslan, mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıkarttı. Koçarslan'ın avukatı Medeni Yetiş gelişen bu durum üzerine şu açıklamayı yaptı: "20...

Galatasaray ihraç etti, mahkeme yürütmeyi durdurdu

Galatasaray Kulübü'nün 2 ay önce ihraç ettiği Reina ve Suada'nın eski sahibi Memet Koçarslan, mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıkarttı.
Koçarslan'ın avukatı Medeni Yetiş gelişen bu durum üzerine şu açıklamayı yaptı:
"20 yıla yakındır Galatasaray Spor Kulübü üyesi olan müvekkilimiz Memet Koçarslan hakkında, 25.03.2017 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında ihraç kararı alınmıştır. Hiçbir hukuki dayanağı bulunmayan bu haksız karar, "Kulübün onur ve saygınlığına ve marka değerine zarar verdiği ve üyelik onuru ile bağdaşmadığı değerlendirilen davranışlarda bulunduğu" gerekçesi ile alınmıştır.
Tarafımızdan bu karar aleyhine yasal süresi içinde İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/173 Esas sayılı davası ile iptal davası açılmıştır.
Kulüp yönetiminin bu haksız ve hukuka aykırı kararı dava sonucunu beklemeden uygulamaya koyması müvekkilimizin dava süresince üyelik imkanlarından yararlanamamasına ve hak kaybına sebep olacağından kararın uygulanmasını önlemek amacı ile Mahkemeden ihtiyati tedbir kararı verilmesi istenmiştir.
Bu talebi haklı bulan Mahkeme 24/05/2017 tarihli karar ile "25.03.2017  tarihli olağanüstü genel kurul kararının Memet Koçarslan'ın üyelikten çıkarılmasına ilişkin kısmın uygulanmasının durdurulmasına" karar vermiştir."

İSTANBUL /
 

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