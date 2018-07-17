Galatasaray idmanında "Fatih Terim'li VAR" uygulaması

Gomis'in itirazı sonrası Terim "VAR" işareti yaparak penaltı noktasını gösterdi

Abdurrahim Albayrak'tan futbolculara yakın takip

Çift kale maçta 6 gol atan yeni transfer Onyekuru dikat çekti

Serhan TÜRK - MONTRÖ /

Galatasaray, 2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamında Montrö kampındaki günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak antrenmanı yakından takip ederken, futbolcularla da tek tek ilgilendi.

İsviçre'nin Montrö kentindeki sabah idmanı ısınma hareketleri ile başlarken, futbolcuların gruplar halinde top çevirmesiyle devam etti.

Futbolcular antrenmanın son bölümünde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.

TERİM'DEN "VAR" İŞARETİ

Bu arada çift kale maça, teknik direktör Fatih Terim'in Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi işareti yapması damga vurdu.

Bafetimbi Gomis'in bir pozisyon sonrası penaltı itirazına Fatih Terim müdahale ederek, "VAR" işareti yaptı ve penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Garry Rodrigues de penaltıyı gole çevirdi.

Çift kale maçın en skorer ismi 6 gol atan yeni transfer Henry Onyekuru olurken, maç sonunda kazanan takım toplu galibiyet pozu verdi.

Sabah antrenmanı, maç sonrası soğuma çalışmalarıyla tamamlandı.

Galatasaray'ın Montrö kampı akşam saatlerinde yapılacak basına kapalı antrenmanla devam edecek.

Sarı-kırmızılılar ayrıca, kampta yarın Hollanda'nın PSV Eindhoven, 21 Temmuz Cumartesi günü ise Fribourg kentinde İspanya'nın Valencia ekibi ile hazırlık maçı oynayacak. Maçların taraftarlara açık olacağı öğrenildi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İdmandan görüntüler

- Fatih Terim'in 'VAR' işareti yaparak penaltı noktasını göstermesi

- Penaltının kullanılması

- Kazanan takımın sevinci ve toplu fotoğraf vermesi

- Abdurrahim Albayrak'ın futbolcularla ilgilenmesi ve

- Henry Onyekuru'nun bir golünden görüntüler

- Genel detaylar

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