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Galatasaray HDI Sigorta - Ziraat Bankası: 1 - 3

İSTANBUL,() Salon: Burhan Felek Hakemler: İlhami Şenyurt, Mehmet Gül GALATASARAY HDI SİGORTA: Yasin Aydın, Emin Gök, Okello, Achrem,Todorov, Hüseyin Koç (Oğulcan Çakır, Can Ayvazoğlu, Melih Sıratca, Ufuk Minici,Boğaçhan Zambak) ZİRAAT...

Galatasaray HDI Sigorta - Ziraat Bankası: 1 - 3

İSTANBUL,()

Salon: Burhan Felek
Hakemler: İlhami Şenyurt, Mehmet Gül
GALATASARAY HDI SİGORTA: Yasin Aydın, Emin Gök, Okello, Achrem,Todorov, Hüseyin Koç (Oğulcan Çakır, Can Ayvazoğlu, Melih Sıratca, Ufuk Minici,Boğaçhan Zambak)
ZİRAAT BANKASI: Koray Şahin, Ulaş Kıyak, Kaliberda, Emre Savaş,Konarski, Nikic (Volkan Döne, Serkan Kılıç, Enes Atlı)
Setler: 25-16, 19-25, 18-25, 17-25
Süre: 109 dakika (23, 29, 29, 28)

Voleybol Efeler Ligi'nin 15'nci haftasında lider Ziraat Bankası, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti. 
Karşılaşmaya etkili başlayan taraf Galatasaray HDI Sigorta oldu. Ev sahibi ekip baştan sona üstün götürdüğü seti, 25-16 kazanarak 1-0 öne geçti.
İkinci sette de iyi oyununu devam ettiren ev sahibi ekip, ilk teknik molaya 8-5 önde girmeyi başardı. Teknik molanın ardından maça ortak olan Ziraat Bankası, 2'nci teknik molaya 10-12 önde girdi. Yakaladığı avantajı kaybetmeyen konuk ekip seti 19-25 kazanarak durumu 1-1'e getirdi.
3'üncü setle beraber maça ağırlığını koyan Ziraat Bankası, 3'üncü seti 18-25 son seti de 17-25 kazanarak karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak liderliğini sürdürdü.

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