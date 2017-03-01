Galatasaray HDI Sigorta - Maccabi Tel Aviv:3- 0

Galatasaray HDI Sigorta, yarı finale yükseldi
İSTANBUL-
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Sotirios Delikostidis (Yunanistan), Mirca Till (Almanya)
Galatasaray HDI Sigorta: Tuia, Murathan Kısal, Bartman, Halil Yücel, Emin Gök, Hüseyin Koç (Can Ayvazoğlu, Yasin Aydın, Melih Sıratca, Berkay Özdemir, Lagmidzica)
Maccabi Tel Aviv: Aviz, Dos Santos, Dadon, Cuk, Ployczer, Avigdorov (Shmoel, Blachman)
Setler: 27-25, 25-19, 25-17
Süre: 75 dakika (30, 24, 21)
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Challenge Kupası çeyrek final rövanş maçında İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i 3-0 yendi. İlk karşılaşmayı da 3-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, yarı finale yükseldi. Galatasaray HDI Sigorta, yarı finalde Rusya'nın Fakel Novy Urengoy takımının rakibi oldu.