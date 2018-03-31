Galatasaray HDI Sigorta - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-2

İSTANBUL,()
SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: Nurper Özbar, Erol Akbulut
GALATASARAY HDI SİGORTA: Emin Gök, Okello, Akhrem, Todorov, Hüseyin Koç, Yasin Aydın (Can Ayvazoğlu, Özgür Türkmen, Boğaçhan Zambak),
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Baturalp Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Kadir Cin, Tuia, İbrahim Emet, Murat Yenipazar, (Nuri Şahin, Serhat Coşkun, Caner Pekşen)
SETLER: 25-23, 26-28, 28-26, 21-25, 15-8
SÜRE: 154 dakika (30, 38, 38, 31, 17)
Efeler Ligi Play-off 3/4'üncülük karşılaşmaları ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta kendi sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yenerek seride 1-0 öne geçti.