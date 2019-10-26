Galatasaray HDI Sigorta - İnegöl Belediyespor: 3-0

İSTANBUL () -

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Ramazan Demiröz, Seçkin Yener

GALATASARAY HDI SİGORTA: Van Berkel, Selçuk Keskin, Antonov, Emre Savaş, Melih Sıratca, Yasin Aydın (Burak Mert, Muzaffer Yönet, Ertuğrul Metin)

İNEGÖL BELEDİYESPOR: Cüneyt Dağcı, Vefa Yılmaz, Uriarte, Burakhan Tosun, Kovalev, Turgay Doğan (Özgür Türkmen, Bertuğ Öndeş, Mert Güneş, Emre Tayaz, Berke Sağır, Berkan Bozan)

SETLER: 25-19, 25-19, 25-23

SÜRE: 80 dakika (25, 24, 31)

AXA Sigorta Efeler Ligi ilk hafta mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta konuk ettiği İnegöl Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Sezona Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup ederek kupa ile başlayan sarı-kırmızılılar Efeler Ligi'ne de galibiyetle başlamış oldu.

Galatasaray HDI Sigorta, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2'nci haftasında 30 Ekim Çarşamba günü saat 15.00'te Halkbank ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İnegöl Belediyespor ise aynı gün saat 19.00'da Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni konuk edecek.



