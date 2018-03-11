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Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe'yi devirerek yarı finale çıktı

Fenerbahçe - Galatasaray HDI Sigorta: 1 - 3 İSTANBUL / Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Efeler Ligi Play Off Çeyrek Final 3. karşılaşmasında Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek seriyi 2-1'e getirdi ve adını yarı finale yazdırdı. 2017...

Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe'yi devirerek yarı finale çıktı

Fenerbahçe - Galatasaray HDI Sigorta: 1 - 3

İSTANBUL /

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Efeler Ligi Play Off Çeyrek Final 3. karşılaşmasında Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek seriyi 2-1'e getirdi ve adını yarı finale yazdırdı.
2017 - 2018 Voleybol Sezonu Efeler Ligi Play-off Çeyrek Final Etabı üçüncü ve son karşılaşmaları, bugün Ataşehir'deki Metro Enerji Salonu'nda Fenerbahçe ile Galatasaray HDI Sigorta takımları arasında oynanan karşılaşma ile tamamlandı.
Müsabakayı, ev sahibi Fenerbahçe'yi 25-20, 23-25, 21-25 ve 22-25'lik setlerle 3-1 mağlup eden konuk Galatasaray HDI Sigorta kazandı. Bu sonucun ardından Galatasaray HDI Sigorta, adını Efeler Ligi Play-off Yarı Final Etabı'na yazdırdı.
Efeler Ligi'nde Play-off Çeyrek Final Etabı üçüncü karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle;
Ziraat Bankası 2-3 İstanbul BBSK     23-25, 25-23, 25-17, 22-25, 13-15
Arkas Spor 3-1 Maliye Piyango     25-23, 23-25, 25-17, 25-18
Fenerbahçe 1-3 Galatasaray HDI Sigorta     25-20, 23-25, 21-25, 22-25
Bu sonuçların ardından; İstanbul BBSK, Arkas Spor ve Galatasaray HDI Sigorta, Efeler Ligi Play-off Çeyrek Final Etabı'nda rakiplerine seride 2-1 üstünlük kurarak; adlarını Play-off Yarı Final Etabı'na yazdırdılar. 
Efeler Ligi Play-off Yarı Final Etabı'nda İstanbul BBSK, Halkbank ile; Arkas Spor ise Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaşacak.

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