Galatasaray HDI Sigorta - Fenerbahçe Opet: 0 - 3

İSTANBUL,() -
SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: Bülent Bozkurt, Ramazan Çevik
GALATASARAY HDI SİGORTA: Jackson, Çağla Akın, Hande Baladın, Aslı Kalaç, Meryem Boz, Leys (Gizem Karadayı, Dilara Gedikoğlu, Elifsu Eriçek, Melike Yılmaz, Atkinson, Nursevil Aydınlar Gökbudak)
FENERBAHÇE OPET: Bricio, Dicle Nur Babat, Vargas, Fatma Yıldırım, Eda Erdem Dündar, Antonijevic (Merve Dalbeler, Rabadzhieva, Sıla Çalışkan, Beliz Başkır)
SETLER: 17-25, 20-25, 13-25
SÜRE: 72 dakika (25, 25, 22)
Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off 3-4'üncülük serisi ilk maçında Fenerbahçe Opet, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
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