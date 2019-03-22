Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dev banka elemanlarını oyun oynatarak seçecek
Dev banka elemanlarını oyun oynatarak...
İstanbul'da 114 kişi hakkında FETÖ'den yakalama kararı, avukatlarda var
İstanbul'da flaş FETÖ operasyonu, avukatlarda...
Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters İstanbul'a geldi
Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Peters...
Bakan Soylu: Doğu'da Kayyum belediyeleri alacağız
Bakan Soylu: Doğu'da Kayyum belediyeleri...

Galatasaray HDI Sigorta-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-2

Onur ATIŞ / İZMİR, () SALON: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi HAKEMLER: Ebru Ayata (xx), Serhat Büyükpamukçu (xx) GALATASARAY HDI SİGORTA: Çağla (xx), Leys (xxx), Aslı (xxx), Meryem (xxx), Hande (xxxx), Jackson (xxx), Gizem (xx), Nur...

Galatasaray HDI Sigorta-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-2

Onur ATIŞ / İZMİR, ()
SALON: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi
HAKEMLER: Ebru Ayata (xx), Serhat Büyükpamukçu (xx)
GALATASARAY HDI SİGORTA: Çağla (xx), Leys (xxx), Aslı (xxx), Meryem (xxx), Hande (xxxx), Jackson (xxx), Gizem (xx), Nur (xx), Buse (xx), Melike (xx)
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Gözde (xx), Duygu (xx), Fulden (xx), Jineiry Martinez (xx), Lopez (xxx), Brayelin Martinez (xxx), Sedef (xx), Erce (xx), Nikolaeva (xx), Ezgi (x), Ceyda (x)
SETLER: 25-18, 22-25, 21-25, 25-15, 15-8
SÜRE: 117 dakika (26, 26, 27, 23, 15)
VOLEYBOL AXA Sigorta Kadınlar Kupa Volley çeyrek final maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray HDI Sigorta yarı finale adını yazdıran ilk ekip olmayı başardı. Sarı-kırmızılılar ilk seti 25-22 kazanıp durumu 1-0 yaptı. Aydın BŞB, ikinci seti 25-22, üçüncü seti de 25-21 kazanıp 2-1 öne geçti. Dördüncü sette toparlanan Galatasaray 25-15'lik skorla durumu 2-2 yaptı. Tie-Break setini de 15-8 kazanan Galatasaray turu geçti. Galatasaray HDI Sigorta yarı finalde Eczacıbaşı VitrA-Nilüfer Belediyespor maçının galibiyle karşılaşacak. 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328