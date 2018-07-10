Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü

ZÜRİH () - Galatasaray, İsviçre’nin Zürih kentinde sürdürdüğü kamp çalışmaları kapsamında bu akşam bir antrenman gerçekleştirdi.

Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda taktiksel oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

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