Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü

Serhan TÜRK - ZÜRİH ()

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İsviçre'nin Zürih kentinde çalışmalarını sürdürürken, bugünü çift antrenmanla tamamladı.

Günün ilk antrenmanını sabah basına kapalı gerçekleştiren sarı kırmızılı ekibin akşam idmanı ise basına açık olarak yapıldı. İkinci antrenmanda pas ve çift kale taktik çalışma üzerinde duruldu.

İdmanın ardından geçen sezon Spor Toto Süper Lig'i gol kralı olarak tamamlayan Bafetimbi Gomis şut çalıştı.

Sarı kırmızılı ekip yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 18.30'da yapacağı çalışma ile devam edecek.

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