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Galatasaray, hazırlıklarını çift idman ile sürdürdü

İSTANBUL,() Galatasaray, 2018-2019 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanlardan ilki sabah gerçekleştirilirken, idmanın başlangıç...

Galatasaray, hazırlıklarını çift idman ile sürdürdü

İSTANBUL,()

Galatasaray, 2018-2019 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanlardan ilki sabah gerçekleştirilirken, idmanın başlangıç bölümünde hareket gelişimi üzerine bir çalışma yapıldı. Daha sonra koşu çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenmanın devam eden bölümünde topla teknik çalışmalar üzerinde duruldu.
Günün ikinci antrenmanı ise akşamüstü yapıldı. Core - stabilizasyon hareketleriyle başlayan antrenmanın ana bölümünde topla dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Tolga Ciğerci, antrenmanlarda yer almadı.
Bu sabah sağlık kontrolünden geçen Maicon Roque ve Fernando Reges, her iki antrenmanda da takımla birlikte çalışmalara katıldı.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını yarın saat 17.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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